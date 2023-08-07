الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلة بازار

تقرير أمريكي: القاهرة الأفضل للزيارة في 2023 والوجهة الأمثل لعشاق الثقافة

القاهرة
القاهرة

أكدت مجلة "بازار" الأمريكية، أنه لا يوجد شيء في العالم يضاهي رحلة فاخرة إلى الصحراء في مصر، تعمل على توسيع آفاقك وتأخذ الزائر بعيدًا عن الروتين والعمل، وفي عام 2023 وسعت عاصمة البلاد، القاهرة، جولتها السياحية الثقافية من خلال اقتراب افتتاح المتحف الكبير، لتتحول القاهرة إلى مدينة لابد من زيارتها لعشاق الفن والتاريخ.

وتابعت أن القاهرة بها الكثير من أماكن الجذب السياحي والتي لا تقتصر فقط على المواقع الأثرية الفرعونية أو المتحف الكبير.

مناطق جذب سياحي في القاهرة

وأضافت المجلة أن المتحف الكبير الذي لم يتم افتتاحه رسميًا بعد، هو موطن لأكثر من 120 ألف قطعة أثرية، وهو أكبر متحف يضم آثار من حضارة واحدة في العالم، ويقدم الآن جولات للزائرين في الردهة العملاقة فقط، وبالرغم من أنها لا تتضمن تحف مثل تلك الموجودة في الصالات المليئة بالمنحوتات والتحف التاريخية، إلا أنها رائعة بالتماثيل الضخمة والديكور المذهل.

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وتابعت أن القاهرة تتضمن أيضًا المنطقة التاريخية في شوارع المدينة القديمة، وهي واحدة من أكثر مناطقها ثقافة، ومن بينها مباني دينية قديمة من الديانات الرئيسية الثلاث في البلاد - الإسلام والمسيحية واليهودية - بقايا القاهرة الإسلامية والقاهرة القبطية، وهياكل من العصر الروماني تم الحفاظ عليها.

وأضافت المجلة أن من ضمن المناطق التاريخية أيضًا مدينة الموتى، وهي منطقة تضم آلاف القبور التاريخية، وتشمل أضرحة كبيرة وملونة ومتقنة تكريم أعضاء بارزين في المجتمع، بجانب قبور أكثر تواضعًا في مجموعة متنوعة من الأساليب المعمارية، تم بناؤها لتبدو وكأنها منازل صغيرة.

وأوضحت أن القاهرة بها بازار خان الخليلي وهو من الأماكن التي يجب زيارتها، البازار النابض بالحياة هو المكان المناسب للشعور بذبذبة المدينة والتعرف على الثقافة والتسوق، بالإضافة إلى أهرامات الجيزة، وهي الأبرز في المدينة العريقة.

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