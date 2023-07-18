دراسة: الفراعنة كانوا أكثر إبداعًا مما اعتقد العلماء

من التحول بمهارة في موضع صولجان رمسيس الثاني إلى اللمسات الأخيرة على قلادة أو غطاء الرأس، كان الفنانون المصريون القدماء أكثر إبداعًا مما كان يُعتقد سابقًا، وفقًا لدراسة نُشرت مؤخرًا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية أظهرت الدراسة الحديثة أنه باستخدام تقنيات التصوير والتحليل الكيميائي الجديدة، ألقى فريق دولي من العلماء نظرة جديدة على اللوحات في وادي الملوك - وهو مقبرة ملكية للفراعنة والنخب المصرية القديمة الأخرى.

إبداع وابتكار فنانو مصر القديمة

وتابعت أن علماء المصريات كانوا يعتبرون حتى وقت قريب للغاية أن الفن في هذه المقابر تقليديًا للغاية، ويلتزمون بقواعد معينة ويستخدمون أنماطًا محددة مسبقًا تم نقلها على الجدران.

وأضافت أنه بالرغم من ذلك فإن روبوتًا صغيرًا يتحرك أمام الجدران المطلية يستخدم الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء "لفحص" الفن بعمق، تمامًا مثل الماسح الضوئي الطبي، كما قال فيليب والتر من المركز الفرنسي للأبحاث العلمية، CNRSومؤلف مشارك في الدراسة المنشورة في مجلة PLOS One.

وتابعت أنه على صورة رمسيس الثاني وهو يزين قبر الكاهن نختامون، المرسومة منذ حوالي 1200 سنة قبل الميلاد، يصور الفرعون بشكل جانبي، مرتديًا قلادة وغطاء رأس ويمسك بصولجان ملكي، ومع ذلك، كشف تحليل الصور عن تركيبة مختلفة، ملمحًا إلى جهود لتحسين العمل الأصلي.

وقال والتر: "لم نتوقع رؤية مثل هذه التعديلات على تمثال رسمي لفرعون"، كما تم العثور على تعديلات مماثلة على قبر النبيل منة، وقد تم تصوير ذراعيه نحو إله الموتى أوزوريس".

وأفادت الدراسة أن التحليل أظهر أن موضع أحد الذراعين قد تم تحريكه، بينما تم إجراء تغييرات في الصبغات المستخدمة في لون الجلد، ومن غير الواضح عدد السنوات التي مرت بين التعديلات، أو سبب إجرائها، لكن العلماء قالوا إنها أظهرت دليلا على "حرية الخلق".

وقارن والتر هذه "اللمسة الشخصية" بتلك التي شوهدت من "رسامي عصر النهضة العظماء"، الذين أظهروا إجراء تعديلات على عملهم.

وقال فيليب مارتينيز المؤلف المشارك الآخر للدراسة مع CNRS، إنه إذا ثبت أن هذه الممارسة شائعة، فإنها ستقرب الفن الفرعوني من "معاييرنا الجمالية الحديثة، التي يغذيها الفن اليوناني الروماني".