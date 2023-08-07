تبطين الترع وحملات نظافة وإزالة إشغالات بعدد من مدن كفرالشيخ

شهد عدد من مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ حملات نظافة، وتبطين وتأهيل الترع، وإزالة الإشغالات، ورصف طرق، وأعمال تطهير للصرف الصحي.

وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار متابعة استكمال العمل في تأهيل وتبطين ترعة نحر كشك بقرية البياض التابعة للوحدة المحلية لقرية أبومندور.

وأوضح سليم محمد أبوشريف، رئيس مدينة برج البرلس، انطلاق أعمال الحملة المكبرة لرفع وإزالة كل الإشغالات والإعلانات غير المرخصة أعلى الأعمدة الكهربائية بشوارع المدينة، ومصادرة جميع الإعلانات والإشغالات المخالفة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن أعمال جمع القمامة، فى أحياء وشوارع وميادين المدينة مستمرة بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات، بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وكورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية وغيرهم من المناطق.

فيما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حل أسباب مشاكل الصرف الصحي بالمستشفى العام، والعمل على وضع حلول جذرية لها، والتعامل الفوري طفح غرف الصرف بالشارع، وداخل المستشفى، موجهاً بعمل كسح شامل وتطهير لجميع غرف الصرف، ورفع مياه الصرف الزائدة، من جميع الغرف وتطهيرها، حتى لا تتكرر المشكلة.

جاء ذلك بحضور المهندس صلاح مكرم، مدير عام مياه الشرب بكفر الشيخ، والدكتور وائل أبوالمجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والمهندس سمير ظريف، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بكفرالشيخ.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الرصف وإنشاء المحاور المرورية الجديدة وتطوير الميادين وتشغيل طبقة السن مع الفرد، وتزويد طبقة السن بالقطاعات المنخفضة مع ضبط المناسيب ورش المياه والدمك ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول مع الالتزام بضبط المناسيب لغرف الصرف الصحي.