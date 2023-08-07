الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سر المقبرة.. العثور على أميرة غامضة في مدفن ملكي بسقارة

سقارة
سقارة

أكدت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن مصر القديمة زودت العالم بثروة من المعرفة منذ أن بدأ علماء الآثار في التنقيب، فمنطقة دلتا النيل الخصبة هي موطن لمجموعة من الحضارات تانب نشأت وسقطت واحدة تلو الأخرى، ويمتد تاريخها لآلاف السنين.

وتابعت أنه أشهر هذه الحضارات وأقدمها هي الحضارة الفرعونية، عندما حكم الفراعنة العظام مصر، وأشهر هؤلاء الحكام زوير وخوفو وإخناتون وتوت عنخ آمون ورمسيس الثاني.

وأضافت أنه بحلول نهاية القرن التاسع عشر تم اكتشاف معظم مقابر العظماء المنتشرة عبر وادي الملوك، سواء تم التنقيب عنها أو نهبها، ومع ذلك، لا تزال هناك سلسلة من المقابر السليمة التي تم العثور عليها مؤخرًا.

المقبرة الغامضة في سقارة

وأشارت إلى أنه في عام 2020 تم اكتشاف اكتشاف جديد في دهشور، وهي مقبرة ملكية تقع في الصحراء على الضفة الغربية لنهر النيل، على بعد حوالي 40 كيلومترًا من القاهرة.

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وأوضحت أنه تم العثور على العديد من القطع الأثرية والآثار مدفونة داخل تابوت، وهو مكان للراحة يعتقد في البداية أنه يعود لملك بسبب وضعه داخل هرم - وكانت هذه المدافن مخصصة لحكام مصر، حيث تم العثور على هذا الاكتشاف خلال الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان "لغز الهرم المفقود".

وتابعت أنه تم تجميع أجزاء من الخشب تم العثور عليها في حجرة الدفن، لتشكيل غطاء تابوت بوجه منحوت، من قبل فريق يعمل تحت إشراف عالمة المصريات الدكتورة ياسمين الشاذلي، والتي قالت إن عادة ما تحتوي التوابيت على سمات مشابهة لصاحبها، لكنهم كانوا مثاليين، لأن هذا ما سيبدو عليه إلى الأبد.

وأضافت الصحيفة أنه بينما ذهب الباحثون إلى العمل معتقدين أنه ملك، عندما اجتمعت عملية الاستعادة، سرعان ما ثبت أن الافتراض خاطئ.

وكما أشار راوي الفيلم الوثائقي: "كشفت عملية الترميم شيئًا مذهلاً: هذا ليس ملكًا: إنها في الحقيقة امرأة غامضة".

وأوضحت الدكتورة ياسمين الشاذلي أن غطاء التابوت أظهر شخصًا يرتدي باروكة حتحور، وهي قطعة من الملابس التي كانت شائعة لدى النساء خلال عصر الدولة الوسطى.

وعثر على المرأة مدفونة بجانب صندوق مغطى بالهيروغليفية كان الباحثون يأملون أن يساعدهم في فك رموز هويتها، ومع ذلك ، فإن المكان الذي كان ينبغي أن يكون اسمها قد تعرض لأضرار بالغة

قالت ياسمين الشاذلي: "المهم للغاية في هذا الصندوق هو أننا نعلم أنه ملك لأميرة لأنه مكتوب هنا: ابنة الملك"، لم يكن اسمها لغزا فحسب ، بل كان أيضًا سبب دفنها في هرم.

قال البروفيسور إيدان دودسون من جامعة بريستول: "هذا النوع من تصميم الهرم خاص بالملك، إنه ليس ما تتوقع أن يكون عضوًا صغيرًا في العائلة المالكة فيه، فعادةً ما يكون للأميرة مقبرة عمودية وغرفة في أسفلها، ما يجعل الأمر برمته لغزًا حقيقيًا".

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