سر المقبرة الصغيرة.. لماذا دفن توت عنخ آمون بطريقة متواضعة وغامضة؟

قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن لغز مقبرة توت عنخ آمون أحد أشهر ملوك مصر الفرعونية، لا يزال يحير علماء المصريات حول العالم، فبعد العثور على المقبرة الملكية الرائعة، وجد الباحثون أن مقتنيات المقبرة كانت مكدسة فوق بعضها البعض بسبب صغر المساحة.

وتابعت الصحيفة، أن توت عنخ آمون يُعدّ من أشهر الفراعنة المصريين الذين عاشوا في مصر القديمة، لكن عهد الملك الصبي كان قصيرًا نسبيًا، فقد أمضى تسع سنوات فقط في حكم مملكة الأسرة الثامنة عشرة القديمة.

وأضافت أنه بعد أن اعتلى العرش في سن الثامنة أو التاسعة، يُعتقد أن توت عنخ آمون قد أدخل عددًا من السياسات الشعبية، بما في ذلك تعدد الآلهة التي قضى عليها والده إخناتون، وعلى الرغم من شهرته اليوم، فعندما اكتشف هوارد كارتر وفريقه من العمال المحليين مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922، لم يكن معروفًا تقريبًا في مصر القديمة.

وأشارت إلى أن مقبرة توت عنخ آمون أثارت حيرة العلماء بسبب صغر مساحتها مقارنة بمساحة مقابر حكام مصر الفرعونية، فعندما وصل كارتر إلى مصر، تم العثور على غالبية مقابر مصر العظيمة في وادي الملوك وفتحها، وقد يكون السبب في عدم بحث علماء المصريات أو اللصوص عن مقبرة الملك الصبي أنها ليست مميزة، فهي صغيرة ومتواضعة نسبيًا، ولم تعكس المكانة التي كان يتمتع بها ذات يوم كحاكم في مصر القديمة.

- لغز مقبرة توت عنخ آمون الصغيرة

تعتقد علياء إسماعيل، عالمة المصريات التي ظهرت خلال الفيلم الوثائقي لناشيونال جيوجرافيك، "كنوز مصر المفقودة"، أنها اكتشفت السبب، قائلة: "ان خليفة توت الذي كان مستشارًا لوالدته، نفرنفرو آتون، ووالده أخناتون، خلال فترة حكمهم، مسحه بشكل أساسي من تاريخ مصر، ونقل جسده إلى المقبرة الصغيرة سيئة التزيين".

وتفقدت علياء قبر "آى الأكبر" بكثير من الاهتمام للحصول على التفاصيل، مشيرة إلى جدار كبير مغطى ببابون مطلى بدقة، قائلة: "اختار كل من توت وآي نفس المشهد، وكأنما شخص واحد هو من اختار شكل المقبرتين، حيث كانت مقبرتي الرجلين متطابقتين تقريبًا ولكن بالنسبة لحجمهما الأمر كان مختلفًا، ما يشير إلى أن هناك شيئًا مشتركًا عمل عليهما".

وتابعت: "فقط قبر آي كان مناسبًا لفرعون، فهو مشابه جدًا لمقبرة توت عنخ آمون من خلال الأسلوب، والعمل الفني، والتابوت الحجري، لكنه أكبر من ذلك بكثير، فالأسلوب الفني للمقابرتين يوحي بأن آي ربما كان مسؤول عن تزيين كليهما".

ويعتقد الباحثون أنه بسبب وفاة توت عنخ آمون المبكرة وغير المتوقعة، فإن القبر الفخم الذي أمر بصنعه لنفسه لم ينته بعد، ويقولون إنه كان بإمكان آي أن ينتهز اللحظة ويأمر بدفن توت عنخ ماون في قبر أصغر بكثير، على عجل في اللحظة الأخيرة.

وتابع الباحثون أنه مع عدم وجود من يتحداه، توج آي نفسه فرعونًا وأصدر مرسومًا أنه عندما يموت، سيأخذ قبر توت عنخ آمون، أو هكذا تقول النظرية.

وقالت علياء إسماعيل: "لقد دفن آي توت عنخ آمون في المقبرة الأصغر، حتى يتمكن من الحصول على القبر الأكبر لنفسه، وبالتالي فإن هذا هو القبر الذي كان معدًا لتوت عنخ آمون".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الباحثين يعتقدون أن آي ساعد خلفائه في تلطيخ تاريخ توت عنخ آمون، نظرًا لأن والده فتح فجوة في الأسرة الثامنة عشرة من خلال فرض عبادة إله واحد بعد آلاف السنين من عبادة آلهة متعددة.