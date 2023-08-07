جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023 للشعب الثلاثة

تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في 19 أغسطس الجاري، حيث اعتمد وزارة التربية والتعليم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل الجدول.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لعدد 118,605 طالب من إجمالي 763206 طالب تقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام .

ووفق جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.

جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023