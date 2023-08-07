جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023 للشعب الثلاثة
تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في 19 أغسطس الجاري، حيث اعتمد وزارة التربية والتعليم بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل الجدول.
موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023
اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لعدد 118,605 طالب من إجمالي 763206 طالب تقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام .
ووفق جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.
جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023
- يوم السبت الموافق 19 أغسطس : اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العامة
- يوم الأحد الموافق 20 أغسطس : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية للشعبة العامة
- يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس : الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) علمي رياضيات
- يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس : الاقتصاد والإحصاء للشعبة العامة
- يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ
- يوم الخميس الموافق 24 أغسطس : اللغة الأجنبية الأولى للشعبة العامة
- يوم السبت الموافق 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا
- يوم الأحد الموافق 27 أغسطس : الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)علمي رياضيات
- يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس : الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)
- يوم الثلاثاء 29 الموافق أغسطس : الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)