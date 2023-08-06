جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. وكشف تستعد الوزارة له

ننشر جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023 حيث يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة الذي لم يوفقوا فى الدور الأول حيث تنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم 19 أغسطس المقبل، وذلك وفقًا لجدول معلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وجاء الجدول كالتالى عقب اعتماده من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وإصداره في بيان رسمي

السبت 19 أغسطس 2023، امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 20 أغسطس 2023، امتحان اللغة أجنبية ثانية والتربية الوطنية.

الإثنين 21 أغسطس 2023، امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية».

الثلاثاء 22 أغسطس 2023، امتحان الاقتصاد والإحصاء.

الأربعاء 23 أغسطس 2023، امتحان الفيزياء والتاريخ.

الخميس 24 أغسطس 2023، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

السبت أغسطس 2023، امتحان الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 27 أغسطس 2023، امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

الإثنين 28 أغسطس 2023، امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل.

الثلاثاء 29 أغسطس 2023، امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى عن تشكيل غرفة عمليات مركزية من أجل امتحانات الدور الثاني والعمل على حل أى مشكلة فى امتحانات الدور الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية، وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدور الثاني للطالب الراسب فى مادة أو مادتين أما اكثر من ذلك هو راسب يحتاج إلى إعادة العام الدراسي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه الآن متاح فتح باب تقديم التظلمات لمن يريد أن يتظلم على عدد من المواد قبل إنطلاق امتحانات الدور الثانى والتى تبدأ 19 أغسطس الجارى.

وأشارت الوزارة أن أى طالب له حق فى التظلمات سوف يحصل عليه ولا جدال فى ذلك.

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