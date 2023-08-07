الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رجع عليه بالسيارة.. سائق نقل يدهس تباعًا أثناء نومه فى الصف

جثة شاب
جثة شاب

لقي تباع مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل، ما أدى إلى وفاته في الحال بمنطقة الصف جنوب الجيزة، ونُقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من مستشفى الصف بوصول جثة تباع، 19 سنة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أنّ المتوفى كان نائمًا خلف السيارة وأثناء رجوع السائق بالسيارة النقل صدمه دون قصد ما أودى بحياته في الحال، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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