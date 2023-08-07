المشدد 3 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه فى السلام

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أحد الأشخاص لإدانته بسرقة آخر تحت تهديد السلاح في دائرة قسم شرطة السلام، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم قيامه في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بسرقة أحد الأشخاص عن طريق الإكراه الواقع عليه بدائرة القسم وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم أحرز وحاز سلاحا مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كان قسم شرطة السلام، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالإبلاغ بتعرضه للسرقة بالإكراه في دائرة القسم من قبل المتهم تحت تهديد السلاح.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ وفحص كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وجرى القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.