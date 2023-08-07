الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر تطلق حملة "هنوصلك" لمساعدة ذوى الإعاقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حملة "هنوصلك" لتنفيذ حملات ميدانية تستهدف تحرك سيارات الهلال إلى الميادين والقرى والمراكز داخل محافظات الجمهورية؛ للتسجيل على النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول هذه الخدمة لكافة المستفيدين في مختلف المحافظات.

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الالكتروني، أن البرنامج يستهدف مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التسجيل على منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة، والتى يتم استخراجها لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أنه يتم تسجيل بياناتهم على الاستمارة التالية:
https://docs.google.com/.../16mnsaIcBOKkwUoh2p1j4g3G.../edit

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