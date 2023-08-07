الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عرض حياة المواطنين للخطر.. إحالة أوراق سائق نقل للمحاكمة بالقاهرة

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، سائقا، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقيادة سيارة بحمولة زائدة وبسرعة قصوى على الطريق في أحد شوارع القاهرة.

وقال المتهم خلال التحقيقات، أنه اعتاد تحميل السيارة بالبضائع والسير على الطرق السريعة دون حوادث، كما أن المسافة التي يقصدها ليست بعيدة وكان حريصًا على أن يصل بها بسلام وهذا ما حدث وعن الرخصة أكد أنه فقدها.

كان قد تم تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا قيام قائد سيارة "ربع نقل" محملة بحمولة زائدة وقيامه بتعريض حياة المواطنين للخطر حال سيره بأحد شوارع القاهرة، تم تحديد السيارة مرتكبة الواقعة، والتوصل إلى قائدها وتم استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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