الفلبين تستدعى السفير الصينى احتجاجًا على التعرض لزوارقها فى بحر الصين

استدعت الفلبين السفير الصيني احتجاجا على إطلاق خراطيم مياه على زوارقها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها ، اليوم الإثنين.

واتهمت «مانيلا» بكين بإطلاق خراطيم المياه على زوارق لخفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي، واصفة هذه الأفعال بأنها غير قانونية وخطِرة.

من جهتها أكدت الصين اتخاذ الضوابط الضرورية ضد السفن الفلبينية التي دخلت مياهها بشكل غير قانوني.

ووقع الحادث، السبت، عندما كانت زوارق مانيلا ترافق سفناً تحمل إمدادات لجنود فلبينيين متمركزين في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من البحر، وتجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية، عام 2016، ينص على أنه لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه، وأدان خفر السواحل الفلبيني، في بيان، بشدة المناورات الخطرة للقوات الصينية ضد زوارقه.