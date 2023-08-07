الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفلبين تستدعى السفير الصينى احتجاجًا على التعرض لزوارقها فى بحر الصين

إطلاق خراطيم مياه
إطلاق خراطيم مياه على زوارق الفلبين فى بحر الصين الجنوبى

استدعت الفلبين السفير الصيني احتجاجا على إطلاق خراطيم مياه على زوارقها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها ، اليوم الإثنين.

واتهمت «مانيلا» بكين بإطلاق خراطيم المياه على زوارق لخفر سواحلها في بحر الصين الجنوبي، واصفة هذه الأفعال بأنها غير قانونية وخطِرة.

من جهتها أكدت الصين اتخاذ الضوابط الضرورية ضد السفن الفلبينية التي دخلت مياهها بشكل غير قانوني.

ووقع الحادث، السبت، عندما كانت زوارق مانيلا ترافق سفناً تحمل إمدادات لجنود فلبينيين متمركزين في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من البحر، وتجاهلت قرارا صادرا عن محكمة دولية، عام 2016، ينص على أنه لا أساس قانونيا لمطالباتها هذه، وأدان خفر السواحل الفلبيني، في بيان، بشدة المناورات الخطرة للقوات الصينية ضد زوارقه.

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

مصر تعزى سلوفينيا فى ضحايا الفيضانات

العمل: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية