الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالأرقام.. "إكسترا نيوز" تستعرض "الإشادات الدولية لقناة السويس"

قناة السويس
قناة السويس

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا حول «الإشادات الدولية لقناة السويس»، حيث أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، أن القناة حققت زيادة غير مسبوقة بلغت نحو 35% عن السنوات السابقة، محققة دخلًا بنحو 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 /2023، وذلك بفضل إنشاء قناة السويس الجديدة والخدمات التي تُقدم للسفن المارة.

 

وقال التقرير إن جامعة أكسفورد ذكرت أن القناة واحدة من أكثر الممرات المائية استخدامًا، وتعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا، وقالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن مصر تبذل جهودًا لتطوير قناة السويس.

 

وأضاف التقرير: "أما وكالة فيتش قالت إن زيادة الإيرادات إحدى مزايا توسيع ممر القناة الملاحى، وأسهمت فى توفير فرص أكبر للتجارة والشحن، وتشكل قناة السويس جزءًا رئيسيًا من طرق التجارة العالمية، وتوفر الوقت المناسب والتكاليف المنخفضة".

وتابع التقرير أن القناة سجلت الرقم الأعلى فى تاريخها بإيرادات بلغت 9.4 مليار دولار، وزيادة أعداد السفن العابرة بنسبة 55.1% عام 2022/ 2023، وزادت الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس بنسبة 66.7%، وبلغ الطول الكلى للقناة 193.3 كم بعد أن كان 164كم.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس القناة، أكد أن الهيئة تمتلك مركز محاكاة لا مثيل له في العالم، يتدرب خلاله العاملون بالهيئة على كل المهام التي توكل إليهم، حيث يضعهم في أجواء مماثلة لأجواء العمل ويرفع قدراتهم الفنية والمهنية، ولا يقتصر الأمر على التدريب فقط بل يتم إرسال المرشدين للتدريب في الخارج، كما يتم تدريبهم على تجاوز المخاطر والأزمات والحوادث التي يشهدها العالم في المعابر الأخرى حتى يتمكنوا من المساعدة حال حدوثها في أي مكان.

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