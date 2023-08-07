صحيفة سعودية: طارق حامد يرحل عن اتحاد جدة.. ويستقبل عرضا مصريا

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي اتحاد جدة قرر الاستغناء عن خدمات الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "اليوم" السعودية، فإن قرار اتحاد جدة يأتي بعد تدعيم الفريق من خلال ضم الثنائي نجولو كانتي من تشيلسي وفابينيو من ليفربول.

ويدرس طارق حامد العروض النقدمة إليه خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تأكد رحيله عن اتحاد جدة.

وكشفت الصحيفة السعودية، عن امتلاك طارق حامد لعرضين من العربي القطري وبيراميدز الوقت الراهن.

ويفاضل طارق حامد بين العرضين في الوقت الحالي قبل اتخاذ قراره النهائي باختيار أحدهما.