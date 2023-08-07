الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأكبر فى العراق.. ضبط نصف طن من المخدرات بعملية أمنية غير مسبوقة

مخدرات
مخدرات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن ضبط نصف طن من المخدرات بعملية أمنية كانت "الأكبر فى العراق".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "استنادا إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بإيلاء ملف شؤون المخدرات الأهمية القصوى، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وخلال 72 ساعة من تاريخ 3/8/2023 ولغاية 6/8/2023 عملية أمنية تعتبر الأكبر في العراق في ملف مكافحة المخدرات".

وأضافت: "بموجب قرارات قضائية وبالتنسيق والاشتراك مع مكافحة مخدرات إقليم كوردستان العراق، أسفرت العملية عن تفكيك أبرز شبكة متاجرة بالمخدرات وهي الأساسية والموردة والمصدرة في العراق لحبوب الكبتاغون المخدرة وتمتد جرائمها ابتداء من الشمال إلى وسط وجنوب وغربي البلاد".

وتابعت أن "العصابة تتكون من 8 متهمين بضمنهم رئيسها، إذ ألقي القبض عليهم بالكامل ودونت اعترافهم بتخزين المواد المخدرة في أماكن أغلبها يصعب العثور عليها تحت الأرض والأبواب وغيرها من الأماكن المخفية وبعد إجراء التفتيش الأصولي ضبط 450 كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة و50 كيلو غرام من مادة الأفيون المخدرة، وأودعوا التوقيف عن جريمة المتاجرة بالمخدرات لينالوا جزائهم العادل".

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