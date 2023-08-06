نتصدى للأمراض والتغيرات المناخية.. شاب يفوز بجائزة الرواد بأبحاث فيزيائية صديقة للبيئة

علق الدكتور عبد الفتاح محمد منصور أستاذ باحث مساعد بمعهد البحوث الفيزيقية، علي فوزه بجائزة الرواد بأبحاث فيزيائية صديقة للبيئة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن هناك أبحاث تتصدي للأمراض والتغيرات المناخية، موضحاً أن جزء كبير من المياه يهدر في الصرف الصحي سواء من خلال استخدامات النشاطات الآدمية أو الصناعية أو الزراعية وكل هذا يؤدي لتلوث الحياة بشكل عام.

وأضاف أن الأبحاث التي يقومون بها تتصدى للأمراض المترتبة على هذه الاستخدامات السيئة، موضحا أنه نجح في تحضير أغشية تستخدم كمواد تغليف مضادة للبكتيريا؛ من أجل تقليل الآثار البيئية الضارة.

وتابع: "دورنا كباحثين في المركز القومي للبحوث نشتغل على حل المشاكل البيئية في تخصصنا زي إن فيه إلكترونيات ضوئية للميكروبات تسبب الأمراض المختلفة للإنسان".