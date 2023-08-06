جلسة طلاق تتحول لجريمة قتل في الشرابية

تحولت جلسة طلاق بين زوجين لمذبحة راح ضحيتها عامل وأصيب أبنه بمنطقة الشرابية بالقاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل ومصاب داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة عامل مقتول بطعنات وبجواره ابنه مصاب.

تم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج ، وبإجراء التحريات تبين أن جلسة عائلية عقدها المتوفى بين طرفين من أقربائه لتطليق سيدة من زوجها بسبب وجود خلافات بينهما وأثناء الاتفاق على الطلاق نشبت مشادة كلامية بين الطرفين تدخل فيها المجنى عليه فقام أحد المتواجدين بطعنه بسكين وأرداه قتيلا، كما أصيب ابن المتوفى بطعنة سكين فى يده اليسرى .

بإعداد الأكمنة الأزمة تم القبض على الطرفين البالغ عددهم 6 أشخاص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.