الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قناة السويس: إنهاء إجراءات تسليم جثمان المتوفى فى حادث القاطرة الغارقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مساء الأحد، عن نجاح جهود فريق الإنقاذ البحري في العثور على جثمان الشخص المفقود من طاقم القاطرة الغارقة "فهد" واستخراجه من المياه ثم نقله بواسطة لنش الإسعاف البحري إلى محطة البلاح، ومنها إلى سيارة الإسعاف ثم المستشفى للانتهاء من الإجراءات اللازمة لتسليم الجثمان إلى ذويه.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن غطاسي الهيئة تمكنوا من العثور على الجثمان في كابينة المعيشة الخاصة بالقاطرة الغارقة، وذلك أثناء قيامهم بمسح كبائن القاطرة الغارقة ومنطقة الحادث على عمق 24 مترًا من خلال مجموعات غطس متتالية.

ووجه ربيع برقية تعزية بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين بالهيئة وبشركاتها في شهيد الواجب رئيس ميكانيكي السيد على محمد موسى، داعيًا المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة نجحت في إنقاذ 6 من طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد وتم نقل المصابين إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث تم السماح لـ٥ أفراد بالخروج من المستشفى، أمس، فيما لا يزال أحد أفراد الطاقم بالمستشفى تحت الملاحظة.

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