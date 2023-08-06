خالد الجندى: صحابة النبى اكتسبوا هذه الكلمة نتيجة إخلاص وتضحية وجهاد وصبر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن صحابة النبي عليه السلام، اكتسبوا كلمة "صحابة" نتيجة إخلاص وتضحية وجهاد وصبر وتحمل للايذاء.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الصحابة عانوا كثيرًا وأوذوا في سبيل الله ولهذا يقول الله عنهم "وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله".

فتوى تحذر من خطورة التعرض للصحابة أو التطاول عليهم

وتابع، أنه لا بد أن تتحمل في سبيل الله عز وجل، وهيهات أن نبلغ صبر المجاهدين، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية ردت على فتوى تحذر فيها من خطورة التعرض للصحابة بالانتقاص أو التطاول عليهم.

ووجه الشكر للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على اهتمامه بنشر ثقافة الأدب مع صحابة النبي عليه السلام.