الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تقديرًا لموهبته.. "حياة كريمة" تكرم الطفل حمزة بطل من ذوى الهمم بالمنيا

من تكريم الطفل
من تكريم الطفل

حرصت مؤسسة حياة كريمة على التواصل مع أسرة الطفل حمزة وليد من أبناء محافظة المنيا، بطل من أبطال ذوي الهمم، وذلك لتكريمه بمقر المؤسسة نظرًا لموهبته في إلقاء الشعر والتي ظهرت فيه منذ الصغر وخلال مشاركته في العديد من الحفلات والمسابقات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات.

بجانب حصوله على العديد من الجوائز، وقد استطاع جذب الأنظار إليه نظرًا لموهبته المتميزة في إلقاء الشعر ليكون قدوة ومثالًا إيجابيًا لغيره من الأطفال خاصة من ذوي الهمم.

وقامت مؤسسة حياة كريمة بتكريم البطل حمزة بمكافأة مالية وتوفير جهاز (لاب توب) لحمزة وأخيه يتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلي توفير بعض الأجهزة الكهربائية لأسرة الطفل سعيًا لتوفير حياة كريمة لهم.

يأتي ذلك ضمن رؤية المؤسسة بتنمية مهارات وقدرات ذوي الهمم، وضمن أهداف مؤسسة حياة كريمة لبناء الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بذوي الهمم لضمان توفير حياة كريمة لهم.

مصر حياة كريمه المنيا ذوي الهمم شباب مصر
ads

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.88 مليار دولار في يوليو

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

"هل سممته طليقته؟".. لغز يحيط بوفاة شاب داخل حمام شقته بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟