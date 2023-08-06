اليوم.. "خطوات الشبع بالله" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص موسى موسى كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بأرض الجنينة بالزاوية الحمراء، عبر قناة ON، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الخامس من شهر أبيب، وموضوع إنجيله وهو "إشباع الجموع" في إنجيل لوقا والأصحاح التاسع، وأشار إلى طُرق وخطوات الشبع بالله، من خلال: الإيمان من القائمين على الخدمة، والنظام والترتيب من المستقبلين للبركة، وعطية البركة "«سَلاَمًا أَتْرُكُ لَكُمْ. سَلاَمِي أُعْطِيكُمْ. لَيْسَ كَمَا يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُمْ أَنَا. لاَ تَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ وَلاَ تَرْهَبْ" (يو ١٤: ٢٧).