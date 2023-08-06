الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المترو: خفض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

المترو
المترو

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد إنه سيتم خفض سرعة القطارات في الخط الأول "حلوان– المرج الجديدة"، والخط الثاني "شبرا الخيمة– المنيب"، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خفض سرعة قطارات المترو يأتى ضمن حرص شركة مترو الأنفاق على الحفاظ على سلامة المواطنين، من خلال التأكد من عدم حدوث أى مشاكل فنية في القطارات تكون ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، والتي تتسبب مع احتكاك عجلات القطارات بالسرعة العالية مع القضبان وارتفاع درجات الحرارة في حدوث مشاكل في القطارات، لذا يتم خفض السرعة للتأكد من سلامة القطارات أثناء مسير الرحلة.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم خفض السرعة في المحطات السطحية، ولكن مع خفض تلك السرعة إلا أن القطارات لا تتأخر في موعد التقاطر، ويتم الحفاظ على فترة التقاطر بين القطارات.

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