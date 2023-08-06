الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 87 مخالفة إشغال طريق وإزالة حالة بناء مخالف خلال حملة مكبرة بالمنيا

حملة لرفع الأشغالات
حملة لرفع الأشغالات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة ملوى، لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع بالمدينة وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق، وتوفير بيئة صحية ونظيفة وأسفرت الحملة عن تحرير 87 مخالفة متنوعة وإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الحملة تمت بحضور محمد عبدالغنى وأسامة سيبويه نائبا رئيس المركز والمدينة وصابر محمد مدير الاشغالات و عمر ابراهيم رئيس الحي وعدد من الجهات المعنية واسفرت عن تحرير تحرير ٨٧ مخالفة تنوعت ما بين (إزالة إدارية، إشغال طريق) حيثُ تم رفع كل الإشغالات من شوارع الشيخ درويش والصاغة وتوني بك وشارع العرفانى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه أثناء الحملة تم رصد حالة بناء مخالف على أرض زراعية بحي جنوب المدينة علي مساحة ١٠٠ متر، وتم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بضرورة تنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لرفع مخالفات المحلات التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق العام وتسهيل حركة المواطنين والقضاء على الاختناق المروري وظاهرة الزحام لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ تلك الحملات بصفة يومية وبشكل دوري للقضاء على الإشغالات نهائيًا بشوارع مدينة ملوي.

حملة لرفع الأشغالات
حملة لرفع الأشغالات
حملة لرفع الأشغالات
حملة لرفع الأشغالات
حملة لرفع الأشغالات
حملة لرفع الأشغالات
حملة لرفع الأشغالات
حملة لرفع الأشغالات
حملة لرفع الأشغالات
حملة لرفع الأشغالات
المنيا إزالة 87 حالة أشغال طريق إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية مدينة ملوي بالمنيا محمد عبد الغني نائب رئيس مركز ملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي
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