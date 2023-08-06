الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"هل سممته طليقته؟".. لغز يحيط بوفاة شاب داخل حمام شقته بالجيزة

جثة شاب
جثة شاب

تجري النيابة العامة بالهرم في الجيزة تحقيقات موسعة في وفاة رجل سقط داخل حمام شقته بمنطقة الهرم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن أسرة الرجل اتهمت "طليقته" بوضع سُم له في الطعام لتنهي حياته، بعد 3 أيام داخل شقته في منطقة الهرم.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير واف عن معرفة سبب الوفاة، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة المجني عليه، وقالت إن الضحية التقى طليقته قبل 3 أيام من وفاته طليقته، موضحين أنه سقط جثة هامدة داخل الحمام مرددن:"هو مات مسموم".

وفي تحقيقات النيابة قالت السيدة إن طليقها التقاها قبل وفاته بـ3 أيام وتناولا الطعام سويا ثم انصرف ونفت تسميمه. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

ووصل رجل إلى مركز السموم بمنطقة الهرم ميتًا حيث أفاد الأطباء بوفاته، وبإبلاغ أجهزة الأمن وتحرير محضر بالواقعة، واتهمت الأسرة طليقته بارتكاب الجريمة.

حرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها.

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