«حياة كريمة» تنظم ملتقى توظيف بالشرقية وقنا

تعقد مؤسسة حياة كريمة ملتقى توظيف بمحافظتي الشرقية وقنا، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بما يتيح فرص عمل للشباب من الجنسين أصحاب كافة المؤهلات العليا، المتوسطة، أو بدون، ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للمواطن.

ويستمر انعقاد ملتقى التوظيف على مدار يومين، بالإضافة إلى أنه تم توفير انتقالات من وإلى المراكز المختلفة مجانا، تيسيراً للتواجد بمقر انعقاد ملتقى التوظيف للحصول على فرص العمل المناسبة، والذي قد تخطى عددها 3000 فرصة عمل متاحة للشباب بمشاركة أكثر من 20 شركة في مختلف القطاعات بالمقر الرئيسي للمخيم الدائم بحافظة قنا، كما تخطى عدد الوظائف المتاحة بمحافظة الشرقية 7500 فرصة عمل بمشاركة أكثر من 60 شركة لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة الشرقية بالمقر الرئيسي لنادي سيتي كلوب بالشرقية.

يذكر أنه أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" المرحلة الأولى من ملتقيات التوظيف التي تنظمها لشباب الخريجين من المؤهلات العليا والمتوسطة، والتي بدأت في محافظتي بني سويف والغربية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومجموعة أندية سيتي كلوب.