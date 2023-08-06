منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 6-8-2023
سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.
سعر اليورو اليوم الأحد تحديث يومي
نستعرض آخر تحديث يومي لسعر اليورو الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي
سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس في البنك التجاري الدولي استقرارًا خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ نحو 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.
سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة
استقر سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة
سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي
سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.
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