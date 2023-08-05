تعرف على سعر اليورو اليوم السبت خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة
سجل آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.
سعر اليورو اليوم السبت تحديث يومي
نستعرض آخر تحديث يومي لسعر اليورو السبت الموافق 5 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي
سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 5 اغسطس في البنك التجاري الدولي استقرارً خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.
سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة
استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة
سعر اليورو اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية في بنك البركة ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي
سعر اليورو اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.