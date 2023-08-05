السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعرف على سعر اليورو اليوم السبت خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة

اليورو
اليورو

سجل آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 5-8-2023

سعر اليورو والريال السعودى اليوم السبت 5-8-2023

سعر اليورو اليوم السبت تحديث يومي 

نستعرض آخر تحديث يومي لسعر اليورو السبت الموافق 5 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو اليوم السبت الموافق 5 اغسطس في البنك التجاري الدولي استقرارً خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ نحو 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية في بنك البركة ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو والريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 4-8-2023

تقارير دولية: ارتفاع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي وتراجع اليورو

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم البنوك المصرية ماكينات الصرافة
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