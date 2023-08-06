محرك منطقة اليورو.. الجارديان: الاقتصاد الألمانى يدخل فى ركود

حذرت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها من تراجع أداء الاقتصاد الألماني وسط مخاوف من دخول ألمانيا إلى الركود البطيء.

- ألمانيا تواجه خطر الركود

وقالت صحيفة الجارديان في تقريرها، إن ألمانيا التي لطالما عرفت بأنها محرك منطقة اليورو، القوة الصناعية، الأولى عالميًا في التصدير تواجه الآن خطر الدخول في ركود، في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبا عامة من انهيار اقتصادي.

وتابعت الصحيفة أن الاقتصاديين في ألمانيا ينتظرون القراءة النهائية لرقم التضخم الألماني لشهر يوليو عند إصدارها صباح بعد غدٍ الثلاثاء، وأنه من المتوقع أن يأتي معدل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) على أساس سنوي عند 6.2٪، أي أقل بقليل من 6.4٪ المسجلة في يونيو.

وتابعت الصحيفة، إذا جاء التضخم في يوليو كما كان متوقعًا، فهذا يعني أن نمو الأسعار في ألمانيا لا يزال بعيدًا عن المستوى الرئيسي لمنطقة اليورو، والذي كان 5.3٪ في يوليو، والصورة أسوأ مقارنة بإسبانيا، حيث كان التضخم 2.3٪ فقط الشهر الماضي.

- انكماش بطيء

ويثبت التضخم الثابت أنه جزء من المشاكل الاقتصادية الحالية في ألمانيا، خاصة عندما يقترن بركود النمو ووفقًا لأحد الاقتصاديين، فإن الانكماش البطيء هو النتيجة.

وتابعت الجارديان، كما تشعر الشركات الألمانية بالكآبة، فقد انخفض مؤشر مناخ الأعمال وفقًا لتقرير معهد Ifo للبحوث الاقتصادية ومقره ميونيخ للشهر الثالث على التوالي في يوليو.

وقالت الجارديان، يأتي هذا الانخفاض إلى التشديد النقدي المستمر من البنك المركزي الأوروبي، والمخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، وانهيار سوق العديد من الصادرات الألمانية ، من السيارات السريعة إلى الآلات.

ويأتي انهيار الاقتصاد الألماني في الوقت الذي يواجه فيه كل من الاقتصاد البريطاني والأمريكي تحديات منها ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.