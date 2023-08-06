الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل ما تسافر.. أماكن ماكينات الكروت الذكية في السكة الحديد

السكة الحديد
السكة الحديد

ننشر أماكن ماكينات الكروت الذكية في السكة الحديد حيث وفرت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، خلال الفترة الماضية عدد ضخم من ماكينات الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية داخل محطات السكك الحديدية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير مزيد من التقدم وهو ام ينعكس على الراحة لجمهور الركاب.

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 أماكن ماكينات الكروت الذكية في السكة الحديد

وترصد الدستور في السطور التالية أماكن تواجد ماكينات الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية داخل محطات السكك الحديدية والتي تتمثل في الآتي:

 أماكن ماكينات الكروت الذكية  

حيث أوضحت هيئة السكة الحديد، إن إجمالى عدد ماكينات الكروت الذكية تبلغ 100 ماكينة في عدد 54 محطة من محطات السكك الحديدية.

القاهرة يوجد عدد 17 ماكينة، والجيزة 3 ماكينات، وسيدى جابر 6 ماكينات، والإسكندرية 4 ماكينات ودمنهور 2 ماكينة، وكفر الدوار واحدة، وأبو حمص واحدة، مرسي مطروح واحدة، والزقازيق 3 ماكينات، ومنيا القمح واحدة، وأبو حماد واحدة، الإسماعلية عدد 2 ماكينة، والقنطرة 2 ماكينة، وبورسعيد 2 ماكينة، وطنطا عدد 5 ماكينات، وكفر الزيات عدد 2 ماكينة، وفي محطات الوسطي 16 ماكينة، وأسوان 2 ماكينة.

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