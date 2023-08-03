الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد تتيح الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية فى مكاتب حجز التذاكر

الهيئة القومية لسكك
الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان - كروت الخصم المباشر الـDebit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـPOS) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعًا مما يتيح الدفع نقدًا أو عن طريق الكروت الذكية.  

ويأتى ذلك استكمالًا لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيرًا على جمهور الركاب. 

وأكدت الهيئة أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة، والهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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