السكة الحديد: خفض سرعة القطارات بسبب الموجة الحارة

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات مشددة من قبل رئيس الهيئة المهندس محمد عامر، بشأن الالتزام بتوفير الصيانة الكاملة للقطارات وذلك قبل الخروج من الورش للذهاب إلى الرحلات المختلفة بالوجهين البحري والقبلي.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم خفض سرعة القطارات في المناطق التي توجد بها أعمال خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الموجة الحارة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالى.

وأوضحت المصادر أن خفض سرعة القطارات يأتى ضمن حرص الهيئة على سلامة القطارات خلال الرحلات بالوجهين البحري والقبلي، لافتة إلى أن خفض سرعة القطارات لن يؤثر بشكل كبير على موعد الرحلة وذلك نظرا للالتزام بموعد خروج الرحلة في موعدها المحدد دون تأخير.