البطالة وارتفاع الأسعار.."نيوزويك": تحديات الاقتصاد الأمريكي تهدد حملة بايدن الانتخابية

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن هناك عددا من التحديات التي تواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في إطار إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024، ومنها تراجع الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وكذلك الأسعار في ظل ارتفاع نسب التضخم والفائدة.

- تحديات الاقتصاد الأمريكي

وأوضحت "نيوزويك" في تقرير لها، أن هناك عدد من الأمور قد تكون مصدر خوف وقلق لدى جو بايدن وحملته الانتخابية ومنها خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة فضلا عن ارتفاع معدل البطالة وانخفاض عدد الوظائف المتاحة مع ارتفاع أسعار الغاز.

- تخفيض الائتمان

وقالت المجلة إن وكالة فيتش إحدى وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث التي تقيم الجدارة الائتمانية للحكومات والشركات اعلنت خفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة من أعلى تصنيف "AAA"، بانخفاض درجة واحدة إلى "AA +" وصدرت وزيرة الخزانة جانيت يلين بيانًا وصفت فيه خطوة فيتش بأنها "تعسفية وتستند إلى بيانات قديمة".

وقالت "انخفض نموذج التصنيف الكمي لفيتش بشكل ملحوظ بين عامي 2018 و 2020 - ومع ذلك تعلن فيتش تغييره الآن، على الرغم من التقدم الذي نراه في العديد من المؤشرات التي تعتمد عليها فيتش في قرارها".

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين: "هذا قرار غريب ولا أساس له من أن تتخذه فيتش الآن".

ومع ذلك، قالت مايا ماكجينيس، رئيسة اللجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية المسؤولة، إن خفض التصنيف "يجب أن يكون دعوة للاستيقاظ وسواء وافقنا على قرار فيتش بخفض تصنيف حكومة الولايات المتحدة أم لا، فمن الواضح أننا نسير على مسار مالي غير مستدام لذا نحن بحاجة إلى القيام بعمل أفضل".

- قلة الوظائف المتاحة

وتابعت المجلة، كما أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو الذي صدر يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية توسعت بمعدل أبطأ مما كان متوقعًا حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 187000 وظيفة غير زراعية في يوليو - أقل من تقدير داو جونز البالغ 200000.

ويشير تقرير الوظائف إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، كما بلغ معدل البطالة في يوليو 3.5 في المئة مع 5.8 مليون عاطل عن العمل.

- ارتفاع أسعار الغاز

و ارتفع متوسط سعر جالون الغاز 30 سنتًا خلال الشهر الماضي وسط انقطاع في بعض مصافي التكرير الأمريكية بسبب الحرارة الشديدة جزئيًا، ووفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA) فإن متوسط سعر جالون الغاز بلغ 3.83 دولارًا في 5 أغسطس - وهو ما يزيد عن 3.52 دولار في المتوسط قبل شهر.

لا يزال هذا أقل من متوسط سعر جالون الغاز قبل عام ، والذي كان 4.11 دولارًا ، لكن ارتفاع الأسعار في مضخة الغاز، و لن يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل المستهلكين الأمريكيين.

ويرتبط ارتفاع الأسعار بانقطاع غير مخطط لما لا يقل عن أربعة مصانع للوقود في ولايتي تكساس ولويزيانا، وقد نتج هذا الانقطاع جزئيًا عن الحرارة الشديدة.

وصرح متحدث باسم المجموعة التجارية الأمريكية لمصنعي الوقود والبتروكيماويات (AFPM) لـ "Politico"، في بيان يوم الخميس أن بعض المصافي في الولايات المتحدة تعرضت لانقطاع بسبب الطقس بالإضافة إلى صيانة غير متوقعة بعد "فترات طويلة من الاستخدام العالي".

وقال المتحدث، "بالنسبة للمنشآت التي تعاني من درجات حرارة عالية، فإن العديد منها لديها أنظمة تبريد في مكانها لمساعدتها على مواجهة التحديات التشغيلية المتعلقة بالحرارة والحفاظ على سلامة العمال".