مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-8-2023 والقنوات الناقلة.. تفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بعد انتهاء موسم 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في كأس الدرع الخيرية 2023، بالإضافة إلى مباراة النصر السعودي ضد الرجاء المغربي في بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الدرع الخيرية الإنجليزي والقنوات الناقلة

- أرسنال X مانشستر سيتي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الابطال والقنوات الناقلة

- الرجاء المغربي X النصر السعودي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD

- الشباب السعودي X الوحدة الإماراتي: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC EXTRA 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

- هولندا X جنوب أفريقيا: في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD

- السويد X الولايات المتحدة الأمريكية: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم الودية

- ريال بيتيس X ريال سوسييداد: في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- أتلتيكو مدريد X إشبيلية: في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- فيورنتينا X نيس: في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- توتنهام هوتسبير X شاختار دونيتسك: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مانشستر يونايتد X أتلتيك بيلباو: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- بروسيا دورتموند X أياكس أمستردام: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- نيوكاسل يونايتد X فياريال: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- تولوز X روما: في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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