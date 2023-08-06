مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-8-2023 والقنوات الناقلة
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مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-8-2023 والقنوات الناقلة
في التقرير التالي ننشر مواعيد مباريات اليوم الاحد 6-8-2023 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات كأس درع الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي × أرسنال
الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
bien sports hd
مواعيد مباريات كأس صلة الودية والقنوات الناقلة
فيورنتينا × نيس
الساعة 3 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
bien sports hd
نيوكاسل يونايتد × فياريال
الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
bien sports hd
مواعيد مباريات استعدادات توتنهام والقنوات الناقلة
توتنهام × شاختار دونيسك
الساعة 4 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
مواعيد مباريات استعدادات مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد × أتلتيك بلباو
الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة