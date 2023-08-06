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مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-8-2023 والقنوات الناقلة

في التقرير التالي ننشر مواعيد مباريات اليوم الاحد 6-8-2023 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس درع الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي × أرسنال

الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

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مواعيد مباريات كأس صلة الودية والقنوات الناقلة

فيورنتينا × نيس

الساعة 3 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

bien sports hd

نيوكاسل يونايتد × فياريال

الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

bien sports hd

مواعيد مباريات استعدادات توتنهام والقنوات الناقلة

توتنهام × شاختار دونيسك

الساعة 4 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

مواعيد مباريات استعدادات مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد × أتلتيك بلباو

الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة