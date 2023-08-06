الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-8-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-8-2023 والقنوات الناقلة لها هي الكلمات الاكثر بحثًا على محرك البحث من عشاق الساحرة المستديرة الذين يستمتعون بمشاهدة المباريات المختلفة.

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6-8-2023 والقنوات الناقلة

في التقرير التالي ننشر مواعيد مباريات اليوم الاحد 6-8-2023 والقنوات الناقلة لها.

 

مواعيد مباريات كأس درع الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي × أرسنال 
الساعة  6 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
bien sports hd

مواعيد مباريات كأس صلة الودية والقنوات الناقلة

فيورنتينا × نيس 
الساعة  3 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
bien sports hd

نيوكاسل يونايتد × فياريال 
الساعة  6 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 
bien sports hd

مواعيد مباريات استعدادات توتنهام والقنوات الناقلة

توتنهام × شاختار دونيسك 
الساعة  4 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

مواعيد مباريات استعدادات مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد × أتلتيك بلباو 
الساعة  6 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

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مباريات المربع الذهبى فى كأس مصر نسخة 2022/2023

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حكام مباريات اليوم فى ربع نهائى كأس الملك سلمان للأندية

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