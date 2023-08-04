مباريات المربع الذهبى فى كأس مصر نسخة 2022/2023

أسدل الستار رسميا على منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر نسخة 2022/2023، والتي حددت فرق المربع الذهبي للبطولة بشكل مباشر.

وتشهد منافسات نصف الكأس تواجد ثلاثي القمة الزمالك والأهلي وبيراميدز بشكل طبيعي، بينما خرج من السباق فريق فيوتشر في مفاجأة لم يتوقعها أكثر المتشائمين، ليتواجد بدلا منه فريق إنبي زعيم الكرة البترولية.

مباريات المربع الذهبي ببطولة كأس مصر 2022/2023

وستتسم مباريات المربع الذهبي ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري 2022/2023، بالقوة والإثارة والندية، لاسيما المواجهة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز، في سيناريو مكرر من نسخة الموسم الماضي 2021/2022، والتي حسمها السماوي لصالحه عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية 4/3.

مباريات نصف كأس مصر 2022/2023

الزمالك & بيراميدز.

الأهلي & إنبي.

ولم تحدد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر حتى الآن.

وكان عامر حسين، إعلان في وقت سابق، إقامة منافسات المربع الذهبي ببطولة كأس مصر مع بداية الموسم المقبل، وذلك بمواجهتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات بالجبلاية، مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، هو حامل لقب كأس مصر في نسخته الأخيرة 2021/ 2022، بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية خلال شهر أبريل الماضي بنتيجة 2/1.

ويذكر أن مواجهة الأهلي والمصري، التي انتهت منذ قليل واستطاع المارد الأحمر من خلالها تحول تأخره بهدف لريمونتادا قاتلة ومثيرة بنتيجة 2/1، ليضمن التأهل لنصف النهائي، كانت آخر مباريات الموسم الحالي.