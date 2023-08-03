الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس مصر: تعادل سلبى بين الأهلى والمصرى فى الشوط الأول

الأهلي والمصري البورسعيدي
الأهلي والمصري البورسعيدي

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري بالتعادل السلبي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

أحداث الشوط الأول

كاد المصري أن يتقدم خلال أحداث المباراة في الدقيقة الثالثة بعد انفراد مروان حمدي الذي سدد كرة قوية تصدى لها محمد الشناوي ببراعة.

فريق المصري استمر في ضغطه وهدد مرمى الأهلي مجددا في الدقيقة 12 بعد عرضية من إلياس الجلاصي، مررها مروان حمدي رأسية إلى إسلام عطية الذي سدد بعيدًا عن المرمى.

محاولات من لاعبي الأهلي لكن دون أي خطورة حتى الآن على مرمى محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

الظهور الأول للأهلي في الدقيقة 24 بتسديدة من رامي ربيعة داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

استحواذ من جانب لاعبي الأهلي لكن دون أي خطورة على المرمى.
جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم «كهربا».

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبدالقادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

الاهلى المصرى البورسعيدى تعادل سلبي الشوط الأول

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