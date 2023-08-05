حكام مباريات اليوم فى ربع نهائى كأس الملك سلمان للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم السبت، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية للأندية".

وكشف الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، المُقامة حاليًا في السعودية.

حكام مباريات اليوم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

وجاء حكام مباريات اليوم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية، على النحو التالي:

- السد القطرى X الشرطة العراقي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

ويُديرها الحكم خالد الطربس حكم ساحة، ويعاونه كل من هشام الرفاعي، وفيصل القحطاني، ومعهم أدهم المخادمة حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى محمد الهويش حكم فيديو "VAR"، ويعاونه محمد عبدالله حكم فيديو مساعد.

- اتحاد جدة السعودي X الهلال السعودي: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

ويُديرها الحكم عبدالرحمن الجاسم حكم ساحة، ويعاونه كل من طالب المري، وسعود أحمد، ومعهم محمد الشمري حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى أحمد العلي حكم فيديو "VAR"، ويعاونه جاسم عبدالله حكم فيديو مساعد.