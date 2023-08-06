الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيل نعيم لـ"الشاهد": الفقر ليس سبب انضمام الشباب إلى الجماعات

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز ونبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن الفقر ليس هو سبب انضمام الشباب إلى الجماعات، معقبًا: “مفيش أغنى من بن لادن، ومفيش أغنى من أيمن الظواهري، وعبود الزمر من عائلة الزمر التي لها أملاك ليس لها أول من آخر، المسألة ليست فقر وغنى”، لافتاً إلى أن الجماعات تضم كل فئات المجتمع.  

وأضاف نبيل نعيم، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن المسألة ليست مسألة فقر وإنما هي مسألة فكر، لافتًا إلى أن الشباب يمتلك حالة من الخواء الفكري، وبالتالي لا بد أن يمتلك هذا الشباب مشروع، لكن الشباب عنده فراغ، معقبًا: "أين التيارات التي تحتوي الشباب، بمجرد دخوله للجامع تلاقيه خلاص ضاع، لقطه واحد سلفي أو واحد جهادي أو واحد إخواني".

برنامج “الشاهد” الموسم الثاني 

 ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم الثاني من برنامج الشاهد، اعتباراً من أول أغسطس وعلى مدار 30 يوماً، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويكشف "الباز" في الموسم الثاني ببرنامج "الشاهد"، شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟

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