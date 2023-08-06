نبيل نعيم لـ الشاهد: حازم أبو إسماعيل كان "فقاعة صابون" لا يمثل خطورة

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن حازم أبو إسماعيل "اتنفخ" شوية بالإخوان، ولأن والده هو الحاج صلاح أبو اسماعيل، لكن حازم أبو إسماعيل لم يكن شيئاً، وليس صاحب فكر، وعندما اختفى لم يسمع عنه أحد.

وأضاف نعيم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن حازم صلاح أبو إسماعيل لا يمثل خطورة ولا يمثل قناعات، معقبا: "إذا جلست معه لا تجد عنده شيء.. راجل هوا".

وأوضح، أن شكري مصطفى كان فتنة، لافتا إلى أن من يستمع له إذا لم يكن متمكن فسوف يبايعه، حيث كان صاحب فكر ومنظر، لكن حازم صلاح أبو إسماعيل كان هوا وعلى باب الله، معقبًا: "معرفش كان مرشح نفسه للرئاسة إزاي.. الله يهديه ويصلح حاله".

وأشار إلى أن الناس الكثيرة التي كانت حول صلاح حازم أبو اسماعيل كانوا عبارة عن حشد إخوان، وليس حازمون، لافتا إلى أن حازم صلاح أبو اسماعيل كان فقاعة صابون، إنما شكري مصطفى كان خطير.