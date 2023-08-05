السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيل نعيم لـ"الشاهد": الإخوان "كبّروا" وقت إعدام سيد قطب

نبيل نعيم مع الدكتور
نبيل نعيم مع الدكتور محمد الباز

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن الإخوان كبّروا عند سحب سيد قطب على سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام.

وأضاف نعيم خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان قالوا وقتها إلى الجحيم يا قطب"، مشيرًا إلى أن شكري مصطفى عندما رأى ذلك كفّر الإخوان.

وتابع: "شكري مصطفى بدأ في التأصيل لخروج الإخوان من الملة، وعمل كراسة التكفير، الهجرة، والتوقف والتبين" ووقتها خرج من عباءة الإخوان العديد من مؤسسي الفكر القطبي.

وأشار إلى أن الفكر القطبي قائم على التوقف في المسلمين الذين ظاهرهم الإسلام، متابعًا: "ده كلام فاضي طبعًا، لأن الرسول لم يوقف الإسلام على الفهم بل على النطق"، مؤكدًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله ولم يقل من فهم.

نبيل نعيم الإخوان سيد قطب الفكر القطبي جماعة الإخوان الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز
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