السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عايزين حل.. الباز لـ"الحكومة": فى 75 مليار دولار بيدخلوا مصر من البدروم

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بباريس، إن المصريين العاملين بالخارج هم سفراء مصر بالخارج الحقيقيون.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم السبت، أن أوروبا وأمريكا وأستراليا تحوي حوالي 5 ملايين مصري، لا يستطيعون تحويل أموال، بسبب ارتباطهم بإقرار ضريبي في الدولة التي يعمل بها سنوياً.

وأشار إلى أن المصريين العاملين في أوربا وأمريكا وأستراليا يحملون لمصر معهم عند رجوعهم حوالي من 45 إلى 50 مليار دولار، متابعا:" وأنا راجع لمصر بنفسي بشيل حوالي 10 آلاف دولار مسموح لي بدخولها معي في المطار، وأنا بغير في السوق السودة عشان السعر".

وأوضح أنه وجه هذه السؤال لوزير المالية ولم يستطع الإجابة عليه، مطالبا بضرورة وجود حل للتحويل عبر البنك وأن يكون هناك تسهيلات للعاملين في أوروبا.

ووجه الإعلامي الدكتور محمد الباز رسالة للمجموعة الإقتصادية في الحكومة المصرية لإيجاد حل لهذه الأزمة، قائلًا: "بنجدد طرح القضية على المجموعة الاقتصادية عايزين نوصل لحل، في حوالي 75 مليار دولار بيدخلوا مصر من البدروم".

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