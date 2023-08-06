سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية
يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي لمعرفة أخر تطورات المعدن الأصفر الذي يمثل للكثيرين الملاذ الآمن لحفظ أموالهم.
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سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية
في التقرير التالي نرصد سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية، وفق أخر تطوراته في السوق المصري، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,457 جنيه
شراء 2,466 جنيه
سعر الذهب عيار 22
بيع 2,252 جنيه
شراء 2,261 جنيه
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,150 جنيه
شراء 2,158 جنيه
سعر الذهب عيار 18
بيع 1,843 جنيه
شراء 1,850 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,433 جنيه
شراء 1,439 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,229 جنيه
شراء 1,233 جنيه
سعر الاونصة
بيع 76,417 جنيه
شراء 76,701 جنيه
سعر الجنيه الذهب
بيع 17,200 جنيه
شراء 17,264 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,457,143 جنيه
شراء 2,466,286 جنيه
أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي المصري
شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في الوقت الذي صدر فيه قرار البنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي؛ برفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.