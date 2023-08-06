سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي لمعرفة أخر تطورات المعدن الأصفر الذي يمثل للكثيرين الملاذ الآمن لحفظ أموالهم.

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سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية

في التقرير التالي نرصد سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية، وفق أخر تطوراته في السوق المصري، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع.

سعر الذهب عيار 24

بيع 2,457 جنيه

شراء 2,466 جنيه

سعر الذهب عيار 22

بيع 2,252 جنيه

شراء 2,261 جنيه

سعر الذهب عيار 21

بيع 2,150 جنيه

شراء 2,158 جنيه

سعر الذهب عيار 18

بيع 1,843 جنيه

شراء 1,850 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,433 جنيه

شراء 1,439 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,229 جنيه

شراء 1,233 جنيه

سعر الاونصة

بيع 76,417 جنيه

شراء 76,701 جنيه

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,200 جنيه

شراء 17,264 جنيه

سعر الكيلو

بيع 2,457,143 جنيه

شراء 2,466,286 جنيه

أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي المصري

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في الوقت الذي صدر فيه قرار البنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي؛ برفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.