الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر بشكل يومي لمعرفة أخر تطورات المعدن الأصفر الذي يمثل للكثيرين الملاذ الآمن لحفظ أموالهم.

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سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية

 

في التقرير التالي نرصد سعر الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في مصر بدون مصنعية، وفق أخر تطوراته في السوق المصري، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع.

سعر الذهب عيار 24

 بيع 2,457 جنيه

 شراء 2,466 جنيه

 

سعر الذهب عيار 22      

بيع  2,252 جنيه 

شراء 2,261 جنيه 

 

سعر  الذهب عيار 21       

بيع 2,150 جنيه

 شراء 2,158 جنيه

 

سعر الذهب عيار 18

 بيع 1,843  جنيه

شراء 1,850 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 14       

بيع 1,433  جنيه

شراء 1,439 جنيه

 

سعر جرام الذهب عيار 12

 بيع 1,229  جنيه

شراء 1,233 جنيه

 

سعر الاونصة    

بيع 76,417  جنيه

شراء 76,701 جنيه

 

سعر الجنيه الذهب

 بيع 17,200 جنيه

 شراء 17,264 جنيه

 

سعر الكيلو      

بيع 2,457,143 جنيه

شراء 2,466,286 جنيه 

أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي المصري 

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في الوقت الذي صدر فيه قرار البنك المركزي في نهاية الأسبوع الماضي؛ برفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

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تفاصيل رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1% لمواجهة التضخم

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