أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 أغسطس 2023
يزداد البحث عن أسعار مواد البناء وبالأخص سعر الحديد والأسمنت لارتباطهما بحركة العمران المصري، سواء للأفراد والمواطنين أو العاملين في مجال العقارات والبناء.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 أغسطس 2023
نعرض في التقرير التالي اخر تطورات أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.
سعر الحديد اليوم الأحد
حديد عز 35,500 جنيه
حديد بشاى 35,000 جنيه
حديد العتال 34,500 جنيه
حديد عطية 34,500 جنيه
حديد سرحان 33,500 جنيه
حديد المراكبى 33,500 جنيه
حديد المصريين 33,700 جنيه
حديد الكومى 33,500 جنيه
حديد المعادي 32,500 جنيه
حديد بيانكو 32,300 جنيه
حديد العشري 32,000 جنيه
حديد مصر ستيل 33,400 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم الأحد
أسمنت المسلح 1,750 جنيه
أسمنت النصر 1,700 جنيه
أسمنت الفهد 1,620 جنيه
أسمنت المعلم 1,685 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,680 جنيه
أسمنت المخصوص 1,700 جنيه
أسمنت العسكري 1,700 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,690 جنيه
أسمنت حلوان 1,710 جنيه
أسمنت السويدي 1,800 جنيه
جنوب الوادي 1,710 جنيه
اسمنت السهم 1,680 جنيه
أسمنت أسيوط 1,710 جنيه
العسكري بني سويف 1,700 جنيه
أسمنت الصعيد 1,780 جنيه
أسمنت المهندس 1,780 جنيه
أسمنت التعمير 1,740 جنيه
أسمنت المنيا 1,730 جنيه
أسمنت الممتاز 1,720 جنيه
أسمنت تايتان 1,730 جنيه
أسمنت المصريين 1,750 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,790 جنيه
أسمنت الماكس 1,915 جنيه
أسمنت السويس 1,780 جنيه
أسمنت النهضة 1,800 جنيه
أسمنت أسوان 1,770 جنيه
أسمنت السد العالي 1,750 جنيه
أسمنت قنا 1,820 جنيه
أسمنت البرج 1,790 جنيه
أسمنت المصري 1,770 جنيه
سعر الطوب الأحمر
طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه
سعر الرمل
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها.
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها.
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها.
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.