يزداد البحث عن أسعار مواد البناء وبالأخص سعر الحديد والأسمنت لارتباطهما بحركة العمران المصري، سواء للأفراد والمواطنين أو العاملين في مجال العقارات والبناء.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 أغسطس 2023



نعرض في التقرير التالي اخر تطورات أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.

سعر الحديد اليوم الأحد



حديد عز 35,500 جنيه

حديد بشاى 35,000 جنيه

حديد العتال 34,500 جنيه

حديد عطية 34,500 جنيه

حديد سرحان 33,500 جنيه

حديد المراكبى 33,500 جنيه

حديد المصريين 33,700 جنيه

حديد الكومى 33,500 جنيه

حديد المعادي 32,500 جنيه

حديد بيانكو 32,300 جنيه

حديد العشري 32,000 جنيه

حديد مصر ستيل 33,400 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم الأحد



أسمنت المسلح 1,750 جنيه

أسمنت النصر 1,700 جنيه

أسمنت الفهد 1,620 جنيه

أسمنت المعلم 1,685 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,680 جنيه

أسمنت المخصوص 1,700 جنيه

أسمنت العسكري 1,700 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,690 جنيه

أسمنت حلوان 1,710 جنيه

أسمنت السويدي 1,800 جنيه

جنوب الوادي 1,710 جنيه

اسمنت السهم 1,680 جنيه

أسمنت أسيوط 1,710 جنيه

العسكري بني سويف 1,700 جنيه

أسمنت الصعيد 1,780 جنيه

أسمنت المهندس 1,780 جنيه

أسمنت التعمير 1,740 جنيه

أسمنت المنيا 1,730 جنيه

أسمنت الممتاز 1,720 جنيه

أسمنت تايتان 1,730 جنيه

أسمنت المصريين 1,750 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,790 جنيه

أسمنت الماكس 1,915 جنيه

أسمنت السويس 1,780 جنيه

أسمنت النهضة 1,800 جنيه

أسمنت أسوان 1,770 جنيه

أسمنت السد العالي 1,750 جنيه

أسمنت قنا 1,820 جنيه

أسمنت البرج 1,790 جنيه

أسمنت المصري 1,770 جنيه



سعر الطوب الأحمر



طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه



سعر الرمل

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها.

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها.

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.