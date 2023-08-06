من الموضوعات التي يكثر البحث عنها بشكل يومي هي أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 6 أغسطس 2023، كي يبدأ بها المؤمنون يومهم وهي العبادة المفضلة للكثيرين.



أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

اللهم في هذا الصباح المشرق بنورك وبركتك ارفع قدري واغفر ذنبي وأعزني بطاعتك ورحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم البقاء لكل شيء جميل في حياتي.

اللهم طهر قلبي وأزل البلاء عن جسدي واغفر لي ذنبي، اللهم أصلح حالي وحال من أحب، اللهم اشرح لي صدري واجعل جميع أموري ميسرة، وفكري خالي من الهموم.

يارب مع بزوغ فجر هذا اليوم أسألك النقاء والطهارة لقلبي، اللهم نجني من المحن وسوء الأقدار، اللهم ارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء.

يارب أشرق في قلوبنا الأمل واجعلنا السند الحقيقي لأحبابنا، اللهم ارزقنا القوة التي تساعدنا على تخطي الأزمات واهدنا إلى صراطك المستقيم.

يارب أشرق فجر هذا اليوم الطيب المبارك، أسألك يا الله أن تجعل أوله فلاحا وآخره صلاحا، وأن ترزق من أحب بركة العمر الطويل، اللهم البقاء لعائلتي ومن أحب.

اللهم نجني من الهم واجعل الفرح يسكن داري، اللهم أغدق علينا من النعيم ما ينعش قلوبنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم.

اللهم ارزقني رزقا وفيرا، وبدل حالي إلى أحسن حال، يارب أكرمني بفيض كبيرا من رزقك الذي لا ينفد، اللهم الصبر على كل بلاء.



اللهم في فجر يوم جديد أسألك أن تخرجني من الحزن إلى الفرح ومن الشدة إلى دروب الفرج، اللهم اصرف عني المصائب وارزقني رزقا كثيرا مباركا فيه يغنيني ويغني ذريتي إلى يوم الدين.

اللهم في فجر هذا اليوم الطيب المبارك اجعل حياتنا عامرة بذكرك وارزق أحبتنا من جميع خيرات الدنيا، اللهم عافهم واعفو عنهم وأكرمهم أينما تولوا، اللهم اجمعنا دائما في طاعتك.

يا رب احفظ أحبتي وأبعد عنهم كل مكروه اللهم ارزقهم الثبات في الدنيا على الحق والشهادة عند الموت، وأكرمهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اكتب لهم النجاة من النار.

يا رب أصبحنا في حفظك وفي أمانك وفي ركن من أركانك، اللهم اجمعنا بأحبتنا في الخير وارزقنا وإياهم صلاح الحال وهدوء البال.