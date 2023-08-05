عادل حمودة يكشف تفاصيل كتاب "فن الحرب": أفضل ميزة للفوز بالحرب هى تجنبها

قال عادل حمودة، الكاتب الصحفي، إن كتاب "فن الحرب" بقلم سن تزو، عبارة عن أطروحة عسكرية صينية كُتبت في القرن الخامس قبل الميلاد، يتكون الكتاب من 13 فصلًا، يركز كل فصل على جانب مختلف من جوانب الحرب، بالنسبة للاستراتيجية، التكتيكات، القيادة والخداع.

وأضاف عادل حمودة خلال تقديمه ببرنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن أحد أهم الموضوعات في الكتاب هو أهمية معرفة الذات ومعرفة العدو، لافتًا إلى أن المؤلف شدد على أهمية نقاط القوة والضعف لتحقيق النصر.

وأوضح أن الكاتب أكد على أهمية استخدام الخداع والمفاجأة للحصول على ميزة من الخصم، مواضيع أخرى وهي أن أفضل طريقة لكسب الحرب، تجنب الحرب، ليس الهدف النهائي للحرب تدمير العدو، المهم تحقيق أهداف القتال بأقل قدر من التكلفة البشرية والمادية، ويمكن أن تصل الدولة لما تريد بالدبلوماسية، بحل منازعات أو بالتفاوض، لكن ليكن التفاوض جيدًا قبل أن تتصاعد الأزمة إلى حرب مفتوحة.