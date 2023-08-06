مواعيد الصلاة اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 فى محافظات مصر
ينشر موقع الدستور لمتابعيه مواعيد الصلاة في محافظات مصر والتي تختلف فيها وفقًا لخطوط الطول والعرض لعدة دقائق من محافظة لأخرى.
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في محافظات مصر
ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 في عدد من محافظات مصر.
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:40 ص.
موعد أذان الظهر: 1:01 م.
موعد أذان العصر: 4:38 م.
موعد أذان المغرب: 7:45 م.
موعد أذان العشاء: 9:10 م.
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:42 ص.
موعد أذان الظهر: 1:06 م.
موعد أذان العصر: 4:45 م.
موعد أذان المغرب: 7:52 م.
موعد أذان العشاء: 9:19 م.
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد
موعد أذان الفجر: 4:32 ص.
موعد أذان الظهر: 12:57 م.
موعد أذان العصر: 4:36 م.
موعد أذان المغرب: 7:43 م.
موعد أذان العشاء: 9:10 م.
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
موعد أذان الفجر: 4:34 ص.
موعد أذان الظهر: 12:57 م.
موعد أذان العصر: 4:35 م.
موعد أذان المغرب: 7:42 م.
موعد أذان العشاء: 9:08 م.
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق
موعد أذان الفجر: 4:37 ص.
موعد أذان الظهر: 1:00 م.
موعد أذان العصر: 4:38 م.
موعد أذان المغرب: 7:45 م.
موعد أذان العشاء: 9:11 م.
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة المحلة الكبرى
موعد أذان الفجر: 4:37 ص.
موعد أذان الظهر: 1:01 م.
موعد أذان العصر: 4:40 م.
موعد أذان المغرب: 7:47 م.
موعد أذان العشاء: 9:13 م.
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:48 ص.
موعد أذان الظهر: 12:59 م.
موعد أذان العصر: 4:30 م.
موعد أذان المغرب: 7:37 م.
موعد أذان العشاء: 8:59 م.
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأقصر
موعد أذان الفجر: 4:47 ص.
موعد أذان الظهر: 12:55 م.
موعد أذان العصر: 4:24 م.
موعد أذان المغرب: 7:32 م.
موعد أذان العشاء: 8:53 م.
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر: 4:50 ص.
موعد أذان الظهر: 12:54 م.
موعد أذان العصر: 4:20 م.
موعد أذان المغرب: 7:29 م.
موعد أذان العشاء: 8:48 م.
مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش
موعد أذان الفجر: 4:26 ص.
موعد أذان الظهر: 12:51 م.
موعد أذان العصر: 4:29 م.
موعد أذان المغرب: 7:36 م.
موعد أذان العشاء: 9:03 م.