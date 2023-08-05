"ذا أثلتيك": برايتون يقترب من حسم صفقة محمد قدوس مقابل 40 مليون يورو

اقترب نادي برايتون ألبيون الإنجليزي من حسم التعاقد مع الغاني محمد قدوس، لاعب فريق آياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب محمد قودوس ضمن صفوف فريق آياكس منذ انتقاله من نادي نوردشيلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن إدارة برايتون توصلت لاتفاق مبدأي مع نظيرتها في آياكس من أجل ضم محمد قدوس مقابل حوالي 40 مليون يورو.

ولعب محمد قدوس 42 مباراة بقميص آياكس خلال الموسم المنصرم، وسجل 18 هدفًا وصنع 7 لزملائه في الفريق.

وأفادت الشبكة أن نادي برايتون اقترب من الاتفاق مع اللاعب على الشروط الخاصة به.

محمد قدوس بدأ مسيرته ضمن أكاديمية Road to dream بغانا، قبل أن ينتقل لفريق نورشيلاند خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 في صفقة انتقال حر.

ويجيد قدوس اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم بشكل أساسي بالإضافة إلى إجادته مركز المهاجم الصريح والجناح الأيمن، وشارك في 152 مباراة وسجل 44 هدفًا وصنع 14 لزملائه في الفريق.