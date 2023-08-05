محمد هنيدي يعود لـ"الجواهرجي" بعد نجاح "مرعي البريمو" في تصدر الإيرادات

يعود الفنان محمد هنيدي لاستئناف تصوير فيلمه السينمائي الجديد “الجواهرجي” والذي يجمعه بالفنانة منى زكي بعد فترة غياب طويلة.

ومن المقرر أن يستأنف هنيدي تصوير المشاهد النهائية من الفيلم خلال أيام وذلك بعد أن اطمئن على تصدر فيلمه الجديد “مرعي البريمو” لإيرادات شباك التذاكر خلال اليومين الماضيين.

وكان الفيلم قد تم تأجيل تصوير مشاهده النهائية لإجراء بعض التعديلات على السيناريو ومن المنتظر أن يعرض الفيلم ضمن منافسات موسم رأس السنة السينمائي.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ما يؤدي إلى دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

فيلم "الجواهرجي" تدور أحداثه الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية، ويشارك في بطولته منى زكي، ولبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

وحقق فيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، أمس الجمعة، إيرادات بقيمة مليون و765 ألف جنيه، في ثالث أيام عرضه ضمن منافسات موسم الصيف 2023.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول مرعي البريمو بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

يشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل مثل لطفي لبيب وعلاء مرسي وإنجي علي ومحمد محمود. كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

كما يشهد عودة النجم محمد هنيدي للغناء في أفلامه مرة أخرى بعد غياب 11 عامًا، حيث يقدم خلال الفيلم أغنيتين واحدة مع شارموفرز والأخرى مع أحمد شيبة وعبدالباسط حمودة.

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، انجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، سيناريو إيهاب بليبل، موسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.