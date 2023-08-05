منها "مسافر ليل".. 6 عروض مسرحية لا تفوتها بـ"القومي للمسرح" (الليلة)

تزدحم فعاليات المهرجان القومي للمسرح، بعدة عروض مسرحية شهدت إقبالًا كبيرًا لدى الجمهور، في عروضها السابقة.

وفي التقرير التالي، يستعرض "الدستور" 6 عروض مسرحية يمكنك الذهاب للاستمتاع بها الليلة.

"مسافر ليل" على مسرح السامر

يقدم فريق عرضه المسرحي بعنوان "مسافر ليل"، في الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري -دورة عادل إمام- والذي تستمر فعالياته حتى 14 أغسطس الجاري على عدد من مسارح القاهرة.

ويناقش العرض فكرة الطغيان على مر العصور الزمنية، من خلال طرح عدة أفكار فلسفية كالخير والشر ومعنى الوجود الإنساني، وهو عن رائعة الكاتب صلاح عبد الصبور، بطولة أحمد إيهاب، محمد خالد، عمر الشرنوبي، ديكور لبنى الإمام، ملابس عبير عصام، إعداد موسيقى محمد إبراهيم، إضاءة وإخراج أحمد علاء.

"مسافر ليل" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويأتي ضمن نوادي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بفرع الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

"سالب واحد" بمسرح الغد بالعجوزة

يشارك العرض المسرحي "سالب واحد" لفرقة قصر ثقافة المحمودية، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، في السادسة مساء اليوم، بقاعة مسرح الغد بالعجوزة، وعلى مدار ليلتين.

وفريق عمل العرض المسرحي، هم في الإعداد محمد عادل، وإخراج عمرو جلال، وفكرته مأخوذة عن رواية "أين نذهب يا بابا" للكاتب چان لوي فيورنيه، ويوجه رسالة إلى المجتمع حول كيفية التعامل مع أصحاب الإعاقات الذهنية والبدنية، من خلال مناقشة قضية التنمر وعدد من القضايا الأسرية.

"سالب واحد" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ضمن عروض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.

ومن أشعار سامح رخا، ديكور وملابس أمجد ماجد، موسيقى وألحان مصطفى يسري، كيروجراف محمد صلاح، أداء تمثيلي هالة فؤاد، أحمد أسامة، محمود إسماعيل، أيمن عبد اللاه، هدى المصري، أحمد خطاب، طه أبو الفتوح، أسماء أبو إبراهيم، هنا عمرو، أحمد حامد، علاء ديغم، محمود أبو لمون، سعد صلاح، سماح مصطفى، خالد مصطفى، أمينة الكاتب، أحمد ماميش.

“موت معلق” على خشبة معهد الفنون المسرحية

يقدم فريق العرض المسرحي "موت معلق" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، الليلة، عرضه الثاني ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، وذلك على خشبة مسرح معهد الفنون المسرحية بالهرم، في تمام الثامنة مساء.

والعرض المسرحي «موت مُعَلَّق» عن رواية انقطاعات الموت لـ جوزيه ساراماجو، معالجة درامية وإعداد: إسراء محبوب، ورؤية وإخراج: كريم الريفي

"ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" على مسرح ناهد صليحة

يعرض فريق مسرح كلية الإعلام جامعة القاهرة، عرضه المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" وذلك ضمن مشاركة العرض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، الليلية، في تمام الساعة 10 مساءً على مسرح ناهد صليحة بأكاديمية الفنون بالهرم.

والمسرحية مستوحاة من حكايات حقيقية وتدور حول ثلاث حالات انتحار لفتيات حدثت بالفعل، وتسلط الضوء على معاناة الفتيات والمرأة في المجتمع والتقاليد والعادات الموروثة.

كما يشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، الليلة، عرض "القمر لو غاب" للمخرج حسين العشماوي بمسرح السلام الساعة السادسة، وعلى مسرح الهناجر للفنون يعرض "رأس العش" إخراج بدر الأحمدي.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق السبت 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية.