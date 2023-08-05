السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الآن نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

الآن نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم أصبحت متوفرة لجميع الطلاب للمراجعة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفعيل رابط تحميل نماذج اجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

تستعرض جريدة الدستور في الستور التالية الآن نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنـــــــــــــــــــا

الآن نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم 

 نماذج امتحانات الثانوية العامة 2023 من موقع وزارة التربية والتعليم متاحة بعدما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، أنه يمكن قراءة نماذج الإجابة عبر هذا الرابط https://moe.gov.eg/ar/exam_answer_forms/ 

امتحانات الثانوية العامة 2023

وعلى صعيد متصل، كانت امتحانات الصف الثالث الثانوي هذا العام مختلفة في عدد من النقاط من حيث التشديد على عدم وجود أي غش أو تسريب، نوضحها في السطور التالية، حيث أكد الوزير، أن تظلمات الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول ستستمر لمدة 15 يومًا، وسيتم فحص أوراق الطلاب بمقرات لتظلمات القريبة منهم بدلًا من المقر الرئيسي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وعلى صعيد أخرى، أكد الدكتور رضا  حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن تم رصد مخالفات باستخدام أجهزة محمولة، وأشار الدكتور رضا  حجازي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، أنه كان هناك  باركود على ورق الأسئلة كان يتم ضبط الطالب من خلاله في غضون 5 دقائق، مضيفا أن تسريب امتحانات الثانوية العامة لم يحدث أبدا، ولكن بعد بدء امتحان الثانوية العامة كان يسمى غشا، ومن جهة أخرى، يكون موعد بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة سوف تبدأ 19 أغسطس المقبل.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الثانوية العامة، برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع الدستور https://natega.dostor.org/  أو من بوابة الثانوية العامة التابعة لمركز معلومات وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس والاسم من خلال الضغط هنا https://emis.gov.eg/  او من خلال الضغط هنا
http://thanwya.emis.gov.eg/ 

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